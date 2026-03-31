Зависимость от видеоигр назвали бичом для молодежи

Зависимость от видеоигр — в первую очередь удел молодежи, особенно старшеклассников. Близкие вынуждены помогать им справляться с нездоровой тягой к играм, находить альтернативу, чтобы не потерять родного человека окончательно. Об этом НСН заявил психиатр-нарколог Александр Ковтун.

В Госдуме предложили ввести самозапрет на видеоигры. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева. Предполагается, что он будет работать по аналогии с самозапретом на кредиты и ставки. По словам Ковтуна, сегодня зависимость от видеоигр оставила далеко позади другие виды игровой зависимости, а подвержена ей в большей степени молодежь.

«Зависимость от игр процветает уже несколько десятилетий, ей страдали еще Лев Толстой и Федор Достоевский. В связи с тем, что научно-технический прогресс направил нас в гаджеты, зависимость от компьютерных игр, игр в смартфоне вышла на первое место, а казино, букмекерские конторы, карты сильно отстали. Конечно, молодежь играет больше, чем люди в возрасте, которые быстрее утомляются и бросают игру в силу того, что притупилось внимание, болят глаза и так далее. А молодые люди порой играют до истощения, для них существуют реабилитационные центры, особенно много таких центров в Китае. Отмечу, что осознание зависимости в первую очередь формируется у тех, кто окружает этих людей. Они видят степень зависимости, указывают на нее, но у самого зависимого от игр критика к этому явлению снижена. Для него это желаемое явление, только играя, он обретает комфортное для него эмоциональное состояние», — сказал Ковтун.

Собеседник НСН добавил, что близкие вынуждены помогать зависимому человеку справляться с тягой к видеоиграм, однако большинство игроманов справляются со своей проблемой без помощи извне.

«Близкие вынуждены помогать зависимому, иначе человек будет просто потерян, он не выполняет ту функцию, которую от него требует семья, общество: не делает ничего по дому, не учит уроки, не помогает родителям. Поэтому близкие вынуждены на это влиять увещеваниями, наказаниями, даже возникают драки, семейные конфликты. Вместе с тем большинство зависимых справляются без какой-либо помощи извне. Влияние экономического характера заставляет их что-то делать. Родители не вечные, они ограничивают ресурсы, ничего не покупают. Поэтому игроманы вынуждены искать по мере взросления способы заработка. Иногда родителям удается привести детей к специалистам, и тогда мы проводим беседы», — подчеркнул врач.

В заключение Ковтун указал на то, что предложить зависимому человеку альтернативу видеоиграм может только тот, кто является для него авторитетом.

«Альтернативу можно выбрать только через осознанное отношение к собственному времени, к смыслу жизни. Конечно, человек не согласится променять свою любимую игру ни на спорт, ни на поход к бабушке, ни на прогулку с родителями. Ни о чем другом, кроме игры, думать не получается, а все остальное делается по принципу “лишь бы отвязаться”. Может сработать только ограничивающая роль родителей, которые устанавливают время работы компьютера, требуют вовремя ложиться спать. Из-за этого происходят все конфликты в старших классах. Альтернатив, конечно, полно, но самостоятельно воспользоваться ими зависимый человек не может. Ему нужен авторитет, который бы его в это вовлек», — подытожил он.

Ранее семейный психолог Илья Слободчиков заявил, что игромания часто начинается как безобидный способ провести время, но способна быстро перерасти в тяжелую зависимость, меняющую поведение и образ жизни человека.