Для Borderlands 4 выпустили первый сюжетный набор

Gearbox Software выпустила для Borderlands 4 первый сюжетный набор под названием «Бешеная Элли и Хранилище Проклятых» (Mad Ellie and the Vault of the Damned в оригинале).

По сюжету игрокам предстоит объединиться с отважной Элли, выдающимся механиком и дочерью Мокси, чтобы разрушить инопланетный монолит и проникнуть в Хранилище проклятых. В состав набора вошли:

пятый Искатель Хранилища — робот из казино по имени Н@Л, которому посвятили недавние трейлеры;

новая зона карты — Шепчущий ледник, где полно сюжетных и дополнительных заданий, дел и коллекционных предметов;

два новых главных босса, 16 мини-боссов, а также новая армия Легиона «Даль»;

новое перламутровое и легендарное снаряжение, включая мощное оружие и модификаторы класса;

более 30 новых косметических предметов.

В Steam набор получил «смешанный» рейтинг на основе 67 первых обзоров. Больше всего игрокам понравился Н@Л, но вот ценник 30 долларов многие считают неоправданно высоким. На прохождение нового контента уходит до 3-х часов.