Акции создателей Crimson Desert выросли

Разработчики Crimson Desert возвращают доверие инвесторов после критики на старте. По данным аналитиков, после новостей о продаже трёх миллионов копий акции южнокорейской компании Pearl Abyss выросли на 27,76%.

Специалист отметил, что такие качели постоянно происходят на азиатских рынках и ситуация может поменяться со следующими торгами.

Напомним, что Crimson Desert вышла на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Игра получила смешанные отзывы журналистов и геймеров. После публикации рецензий акции Pearl Abyss обвалились на 27,9%. Чтобы исправить ситуацию, студия выпустила обновление, которое исправило разные баги и ошибки.

24 марта стало известно, что тираж игры превысил отметку в три миллиона копий. А ещё разработчики угодили в скандал из-за использования генеративного ИИ.