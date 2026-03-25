Nintendo выпустит Switch 2 со съемным аккумулятором

Новые правила Европейского союза продолжают менять рынок технологий. Согласно последним сообщениям, Nintendo Switch 2 может получить съёмный аккумулятор специально для европейского рынка.

По информации японского издания Nikkei, компания вносит это изменение в конструкцию устройства в соответствии с регламентом ЕС, принятым в 2023 году. Документ требует, чтобы батареи в портативных устройствах можно было легко заменить с помощью стандартных инструментов. Хотя закон был принят в 2023 году, требование о съёмных батареях вступит в силу 18 февраля 2027 года.

Изменения затронут не только основную консоль, но и контроллеры Joy-Con. Это позволит европейским пользователям заменять батареи без использования химических растворителей или специализированного оборудования. Ожидается, что более ремонтопригодная версия устройства сначала появится в Европе, а затем, при необходимости и с учётом аналогичных требований, может выйти и на других рынках.

Подробности обновлённого дизайна пока не раскрываются. Однако разборка, проведённая iFixit, даёт представление о возможных изменениях. В текущей версии Switch 2 и контроллерах Joy-Con батареи закреплены с помощью клея. Даже небольшие доработки, такие как снижение прочности клеевого слоя или переход на механические крепления, могут значительно повысить безопасность и упростить ремонт устройства.