Alibaba анонсировала новый суперчип

Alibaba анонсировала новый серверный чип XuanTie C950, выполненный по 5-нанометровому техпроцессу и работающий на частоте 3,2 ГГц, сообщает Reuters.

Процессор, созданный на базе открытой архитектуры RISC-V, более чем в три раза превосходит по производительности своего предшественника C920. Компания называет его «самым производительным RISC-V-процессором в мире» и позиционирует как ключевой элемент для развития агентного ИИ.

Использование RISC-V (открытой архитектуры, не требующей лицензионных отчислений) позволяет Alibaba адаптировать чипы под специфические ИИ-задачи. Это особенно важно для агентных приложений (таких как OpenClaw). Разработка ведётся через полупроводниковое подразделение T-Head, которое параллельно выпускает чипы серии Zhenwu для обучения и вывода ИИ-моделей.

Анонс состоялся на фоне активной реорганизации ИИ-направлений Alibaba. Ранее в марте компания создала подразделение Alibaba Token Hub, а на прошлой неделе запустила корпоративную платформу Wukong для автономного выполнения сложных бизнес-операций малым и средним бизнесом.