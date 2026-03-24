В Honkai: Star Rail скоро добавят кооператив

Инсайдеры сообщили о возможном появлении кооперативного режима в Honkai: Star Rail.

© Чемпионат.com

Начиная с обновления 4.2 другие игроки смогут посещать вагон поезда. Тестирование проводилось на приватном сервере с участием более трёх игроков одновременно, однако точный лимит для официальных серверов неизвестен. Ожидается, что в дальнейшем совместная игра может распространиться и на другие активности.

Релиз юбилейного патча 4.2 состоится 22 апреля и, как отмечали ранее HoYoverse, обновление будет одним из самых крупных за последнее время. Помимо возможного кооператива, в патче ожидаются новые персонажи Серебряный Волк ур. 999 и Эванесса, а также баффы для Светлячка, Хохо, Зеле и Вельта.