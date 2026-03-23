MacBook Pro с чипом M5 Max протестировали в 12 играх
YouTube-канал Andrew Tsai протестировал MacBook Pro с чипом M5 Max в 13 актуальных играх. Автор оценил производительность как нативных игр под управлением macOS, так и проектов, запущенных через CrossOver 26. Тест проводился на конфигурации с чипом M5 Max, 40 графическими ядрами и 48 ГБ унифицированной памяти.
Сначала были протестированы нативные игры, портированные для macOS:
Baldur’s Gate 3 (4K, Ultra) – 55-60 кадров/с;
GRID Legends (4K, Ultra) – 60-80 кадров/с;
Cyberpunk 2077 (апскейлинг MetalFX с 2259×1271 до 4K, High) – 60 кадров/с;
Minecraft (Lunar, 4K, Max) – 170-310 кадров/с;
Roblox (Frontlines, 1440p, Max) – 120 кадров/с;
Palworld (апскейлинг MetalFX с 1080p до 4K, Epic) – 55-70 кадров/с.
Далее проверялась работа Windows-игр через CrossOver 26:
Helldivers 2 (1440p, Ultra) – 55-60 кадров/с;
Elden Ring (4K, Maximum) – 60 кадров/с;
Elden Ring (4K, Maximum + трассировка лучей) – 17-20 кадров/с;
Expedition 33 (1440p, Medium) – 65-70 кадров/с;
Diablo IV (апскейлинг с 1440p до 4K) – 70 кадров/с (падение производительности через ~10 минут);
Diablo II: Resurrected (4K, Very High) – 60 кадров/с (зависание спустя ~10 минут);
Star Wars: Jedi Survivor (апскейлинг с 1080p до 4K, High) – 50-55 кадров/с (рост потребления ОЗУ, последующий сбой);
Guild Wars 2 (4K, Highest) – 95-120 кадров/с.
Автор отметил высокую игровую производительность устройства. При этом часть игр демонстрирует проблемы совместимости, особенно при запуске через CrossOver. Ожидается, что часть этих недостатков будет устранена в будущих обновлениях.