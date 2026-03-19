Продюсер ARC Raiders рассказал об эволюции жанра игры

Продюсер ARC Raiders Кайо Брага рассказал, как менялся жанр игры в процессе разработки. Изначально её планировали как боевик.

По словам продюсера, в студии никто толком не мог описать, что такое ARC Raiders. Некоторые даже думали, что это будет кооперативный соулслайк с роботами. В итоге создатели решили делать шутер с элементами экшена, но и эта идея не прижилась. А со временем повествование сместили в сторону «приключений».

«Мы увидели больше потенциала в том, чтобы дать игрокам возможность исследовать мир, а не просто стрелять», — сказал Брага.

Благодаря этому у геймеров появилось гораздо больше возможностей. Они смогли не просто стрелять, а уделять время исследованию мира.

Ранее в Embark рассказали, что 31 марта ARC Raiders получил следующее большое обновление. Они также намекнули, что в последних утечках о большом роботе и других противниках не так много правды.