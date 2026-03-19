Intel представила мобильные процессоры Core Ultra 200HX Plus

Intel официально обновляет линейку высокопроизводительных мобильных процессоров, представляя новую серию Core Ultra 200HX Plus, отличающуюся сниженной задержкой и улучшенной производительностью в играх.

© MobiDevices

Компания заявляет, что эти чипы являются флагманскими решениями в семействе Core Ultra 200, оптимизированными для требовательных игр, стриминга, создания контента и использования в рабочих станциях.

Особенности

В серию Intel Core Ultra 200HX Plus входят процессоры Intel Core Ultra 9 290HX Plus и Intel Core Ultra 7 270HX Plus. Оба чипа получили обновлённую архитектуру и новые возможности, включая инструмент Intel Binary Optimization Tool, который повышает производительность в отдельных играх.

У модели 290HX Plus прирост достигает до 8% в играх и до 7% в однопоточных задачах по сравнению с предыдущим поколением, например Intel Core Ultra 9 285HX. Частота процессора увеличена на 900 МГц, что позволило повысить скорость взаимодействия с контроллером памяти почти до 1 ГГц, снижая задержки и ускоряя работу в играх.

Кроме того, новые процессоры поддерживают дискретный модуль Intel Wi-Fi 7 (до 5 ГБит/с), Bluetooth 5.4 и интерфейс Thunderbolt 5 с пропускной способностью до 80 ГБит/с в обоих направлениях, что подходит для быстрой передачи больших объёмов данных.

Сроки выхода

Устройства на базе процессоров Core Ultra 200HX Plus поступят в продажу в ближайшие месяцы. О выпуске уже сообщили такие компании, как Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI и Razer.