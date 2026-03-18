В апреле Starfield получит дополнение Terran Armada

Bethesda объявила, что 7 апреля свет увидит сюжетное дополнение Starfield: Terran Armada. Оно появится на PC, Xbox Series и PS5 — в этот день Starfield (основная игра и оба DLC) дебютирует на консоли Sony.

Кроме сюжетной ветки Terran Armada добавит в игру персонажей, локации, квесты, награды.

В тот же день, 7 апреля, Bethesda выпустит бесплатный патч Free Lanes, который привнесет возможность свободно исследовать корабль во время перелетов между планетами.

Starfield вышла в 2023 году и получила от Riot Pixels 76 из 100 баллов.