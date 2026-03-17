Yatoro объяснил, почему Counter-Strike популярнее «Доты»

Керри Team Spirit Илья Yatoro Мулярчук высказался о популярности Dota 2 и объяснил, почему шутеры привлекают больше аудитории.

По мнению двукратного чемпиона TI, проблема не в самой Dota, а в жанре MOBA — он уступает шутерам по охвату из-за высокого порога вхождения. Yatoro также отметил, что Dota стала слишком предсказуемой из-за обязательных объектов.

Тут вопрос не столько в «Доте», сколько в том, что интерес к MOBA намного меньше, чем к шутерам. CS, Valorant, PUBG — у них гораздо ниже порог вхождения и больше охват. Это вопрос смены поколений: в «Доту» до сих пор играют школьники, но не так много, как раньше. А по поводу самой игры — она стала более предсказуемой. Гораздо меньше креатива: все команды играют одинаковым стилем. До 17-й минуты — Roshan, Tormentor, T2, Post, скипаем две пачки, кайфуем, пацаны, все так и делают. «Дота» стала намного более паттерновой игрой с меньшей вариативностью.

Ранее аналогичную позицию высказывал стример Александр Nix Левин — он сравнивал Dota 2 с League of Legends и критиковал отсутствие обязательных объектов, из-за которых матчи затягиваются до 90 минут.