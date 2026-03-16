5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

© Steam

Mama’s Sleeping Angels

Mama’s Sleeping Angels — гибрид Lethal Company и Cruelty Squad, обернутый в ностальгию по 2000-м. Игроку (в одиночку или в компании трех товарищей) предстоит скитаться по непредсказуемым мирам снов, чтобы собирать «проклятые объекты», дающие различные способности — например, очень высокие прыжки. А по мере путешествия игра расскажет, почему же вы оказались заперты в абсурдном сне.

© Steam

Lucid Blocks

Lucid Blocks отвечает на предельно простой вопрос: что если бы Minecraft была сюрреалистической песочницей, смешивающей воксели, сновидения и лиминальные пространства? Получилась бы знакомая игра с бесконечной процедурной генерацией, где можно найти «города из пластика, умиротворяющие луга и огромные заброшенные склады».

© Steam

The State of Nowhere

The State of Nowhere очень похожа на Papers, Please, с той лишь разницей, что здесь игроку доверяют роль не пограничника, а чиновника, решающего, кто получит доступ к еде в тоталитарной антиутопии. Сюжет предлагает аж 46 различных концовок, которые можно отыскать в 4 разных режимах игры.

© Steam

Thysiastery

Thysiastery — roguelike про зачистку подземелий, оформленный в стильном пиксель-арте. Протагонистам, заклейменным приключенцам, предстоит исследовать огромный, таинственный, постоянно меняющийся лабиринт. Цель — выбраться на свободу, но это будет не так-то просто, учитывая множество головоломок, врагов и других препятствий на пути. Сражения пошаговые, но игра предлагает много различных навыков, которые можно распределить между членами партии.

© Steam

Pluto

Немного сюрреальный карточный roguelike, похожий на Eye of the Beholder и Garbage Pail Kids одновременно. В Pluto игрок примерит на себя роль заключенного волшебника, которому нужно сбросить с себя оковы и выбраться из жуткого подземелья, чтобы успеть на праздник к своей племяннице. А помогут в этом восемь играбельных персонажей, причудливые стихийные синергии и большой арсенал карт заклинаний.