Видеокарты взлетели в цене почти на треть

С конца февраля стоимость отдельных моделей видеокарт в России увеличилась примерно на 30%, сообщает издание «Газета.ру». Так, видеокарта GeForce RTX 5060 Ti 16GB подорожала с 55 тысяч рублей, до 70 тысяч.

© BFM.RU

Одной из причин называется война в Иране и связанные с ней сложности в логистике. Второй фактор связан с тем, что Израиль остается одним из ключевых центров разработки полупроводниковых технологий: здесь располагаются исследовательские подразделения крупных компаний, включая Intel и NVIDIA. Темпы разработки и производства могут снижаться из-за военных рисков.

Однако все же главный фактор, влияющий на рынок, — переход производства устройств памяти в сферу, связанную с ИИ, считает аналитик агентства MForum analytics Алексей Бойко.

Алексей Бойко аналитик агентства MForum analytics «Здесь действует куда более глобальный тренд, и он завязан прежде всего на искусственный интеллект. Государства, считая эту тему стратегически важной, не жалеют никаких средств.ю и вкладываются в эту тему гигантские компании айтишные — пытаются сделать как можно больше вычислительных мощностей, ИИ-ЦОДов. Для ИИ-ЦОДов нужны ИИ-сервера, для которых нужны ИИ-ускорители, процессоры и память. Спрос на эти изделия гигантский. Больше, чем производственные мощности предприятий, которые выпускают соответствующие микросхемы, и в случае дефицита это разгоняет цены. Еще совсем недавно цены поднялись на высокоскоростную память, затем на ее выпуск были переключены производственные мощности производителей памяти, и стал возникать дефицит обычной памяти, на нее пошел рост цен. А сейчас производители еще научились использовать для своих ИИ-ЦОДов в том числе память DRAM обычную, и память NAND востребована, и память даже LPDDR тоже.В общем, вся память, которая обычно использовалась для ноутбуков, ПК, смартфонов, сейчас практически любую готовы покупать для целей ИИ. И на мировом рынке это все увеличивает цены на эту продукцию. Я бы не связывал это с войной в Иране, а то, что подорожание есть — это так. И можно ожидать, что это даже, может быть, продолжится».

Еще один вероятный драйвер роста цен на видеокарты — опасения мирового рынка относительно возможного дефицита и дальнейшего удорожания поставок. Хотя формально поставки продолжаются.