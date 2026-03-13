Авторы Crimson Desert уточнили время релиза
Pearl Abyss подготовила карту с точным временем релиза своего амбициозного экшен-приключения Crimson Desert во всём мире.
По МСК игра выходит ночью 20 марта в 01:00. В это же время, но только 18 марта, станет доступна предзагрузка — на PC (Steam и Microsoft Store), PlayStation Store и Xbox Store. Таким образом, скачать игру можно будет за 48 часов до релиза.
Кроме того, разработчики напомнили о системных требованиях, отсутствии кросс-сейвов между платформами и актуальной локализации (текстовый перевод на русский язык).
В России стандартное издание Crimson Desert продаётся за 4299 рублей, а Deluxe за 4999 рублей. Опции для апгрейда (переход с одного издания на другое после покупки) нет.
Crimson Desert — это одиночный приключенческий экшен в открытом мире, рассказывающий о выживании наёмников на беспощадном континенте Пайвел.
Напомним, что полноценные обзоры новинки появятся за сутки до релиза. А пока можно ознакомиться с впечатлениями, попавшими в сеть раньше времени, и окунуться в релизный трейлер.