Авторы Crimson Desert уточнили время релиза

Pearl Abyss подготовила карту с точным временем релиза своего амбициозного экшен-приключения Crimson Desert во всём мире.

© кадр из игры

По МСК игра выходит ночью 20 марта в 01:00. В это же время, но только 18 марта, станет доступна предзагрузка — на PC (Steam и Microsoft Store), PlayStation Store и Xbox Store. Таким образом, скачать игру можно будет за 48 часов до релиза.

Кроме того, разработчики напомнили о системных требованиях, отсутствии кросс-сейвов между платформами и актуальной локализации (текстовый перевод на русский язык).

В России стандартное издание Crimson Desert продаётся за 4299 рублей, а Deluxe за 4999 рублей. Опции для апгрейда (переход с одного издания на другое после покупки) нет.

Crimson Desert — это одиночный приключенческий экшен в открытом мире, рассказывающий о выживании наёмников на беспощадном континенте Пайвел.

Напомним, что полноценные обзоры новинки появятся за сутки до релиза. А пока можно ознакомиться с впечатлениями, попавшими в сеть раньше времени, и окунуться в релизный трейлер.