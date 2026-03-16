ИИ-ассистент Copilot появится на консолях Xbox

Компания «Microsoft» готовит запуск игрового ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ) «Gaming Copilot» на консолях Xbox текущего поколения. Появление сервиса ожидается в течение этого года. Информацию озвучили представители Xbox во время конференции разработчиков игр GDC.

Ранее система уже была запущена в бета-версии на нескольких платформах. Она доступна в мобильном приложении Xbox, в операционной системе «Windows 11» и на портативном устройстве «Xbox Ally».

Ассистент можно вызвать голосовой командой во время игры. Сервис анализирует игровой процесс и предлагает подсказки, отвечает на вопросы о предыдущих играх пользователя, дает советы по прохождению и рекомендует новые проекты. Например, он может подсказать, как победить босса или какие материалы нужны для создания предмета в игре «Minecraft».