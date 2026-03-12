Как добивать противников в Marathon: гайд

В Marathon перестрелки с игроками не менее важны, чем сбор лута и уничтожение ИИ-противников, но ряд заданий требует не просто устранять других игроков, а добивать их. Портал gamerant.com рассказал, как работает эта механика.

© Steam

Добивания — особый тип убийств, который можно проводить только на других игроках. Для того, чтобы добить соперника, его нужно положить и подобраться на расстояние вытянутой руки.

Для добивания противника не обязательно сбивать на землю каким-то определенным оружием; более того, добивать можно и тех игроков, что упали от огня ИИ-противников. Достаточно просто подойти к ним вплотную и нажать на кнопку взаимодействия.

Добивания позволяют сэкономить патроны и быстро вывести лежачего соперника из игры. Более того, они также восстанавливают заряд щита в качестве бонуса, тем самым мотивируя добивать раненых. К тому же, ряд контрактов и испытаний требуют добивать противников — иначе их никак не выполнить.

Чтобы возможность выполнить добивание выпадала почаще, постарайтесь всегда целиться в голову соперникам. Обязательно проверяйте окружение, прежде чем бежать добивать врага — при добивании игрок «заперт» в анимации, а это значит, что вам могут выстрелить в спину. На крайний случай можно прикрыть фланги хотя бы дымовой гранатой.