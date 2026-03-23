Как работают современные читы в играх

Читы всегда были частью игровой индустрии, но в 2026 году они выглядят совсем не так, как раньше. Развитие генеративного ИИ открыло новые горизонты на рынке читов, а те инструменты, что уже существовали, стали гораздо более продвинутыми. Портал gamesindustry.biz рассказал, как работают современные читы и как они изменятся в будущем.

В ранние дни видеоигр читы были не такой большой проблемой. Манипулирование состоянием игр существовало в ряде соревновательных ПК-проектов, однако подавляющее большинство читов были результатом различных инструментов, вроде Game Genie, и ими пользовались преимущественно для того, чтобы открывать дополнительные жизни или пропускать уровни. Другими словами, они влияли только на одного игрока, и он сам выбирал, стоит ли ему пользоваться читами.

Но затем наступили нулевые — рассвет онлайн-игр. Новая волна соревновательных игр породила первое поколение воллхаков и эймботов, зародился киберспорт. Игроков, стремящихся выиграть любыми способами, стало гораздо больше, и из-за этого читерство превратилось из безобидного веселья в сложную, многомиллионную индустрию, оперирующую на черном рынке. Причем эта индустрия угрожает экономике игр, вредит удержанию игроков и репутации брендов.

На прошедшие 10 лет пришелся наиболее значительный сдвиг на рынке читов. Раньше разработчиками читов были программисты с годами опыта, но появление генеративного ИИ и вайбкодинга привело к тому, что сегодня почти кто угодно может создать собственные читы с нуля, адаптировав уже существующие инструменты с открытым исходным кодом.

Читы существуют в разных формах, от физических устройств до софта. Хотя различия между этими формами бывают тонкими, в целом, их можно разделить на семь основных категорий.

Пиксельные ИИ-боты

Наиболее распространенный чит для соревновательных шутеров. Они используют локальное машинное обучение, чтобы распознавать силуэты игроков и автоматически вводить команды с нечеловеческой точностью.

Компьютерное зрение

Продвинутые программы, похожие на пиксельных ботов. Подобные системы считывают игровой экран как цельное изображение, что избегает необходимости получать доступ ко внутренней памяти игры.

Прямой доступ к памяти

Карты прямого доступа к памяти позволяют второму компьютеру считывать память игрового ПК. По сути, это делает чит невидимым для античит-программ, построенных на софте. Единственный способ бороться с прямым доступом — это анализировать поведение читеров и сравнивать его с профилями других игроков.

Манипулирование состоянием игры

В играх, где используется peer-to-peer серверы, популярны простые инструменты для манипуляции состоянием игры, вроде спидхаков или лаг-свичей. Обычная телепортация или всплески пакетов, совпадающие с напряженными моментами игры (например, лаг происходит прямо во время перестрелки) легко выдают такие читы.

Оверлеи

Классические воллхаки, которые позволяют игрокам видеть силуэты соперников в виде скелетов или блоков через геометрию. Их тоже не трудно отследить, но они очень популярны.

Автоматизация и макросы

Популярные инструменты в MMORPG, позволяющие автоматизировать сбор ресурсов или сложные ротации способностей в бою. Как и многие другие утилиты подобного рода, они легко узнаются по слишком идеальному вводу команд.

Эксплойты

Данная форма читов подразумевает использование непреднамеренной игровой логики (например, клиппинг через геометрию карты). В нашумевших играх эксплойты нередко становятся вирусными сенсациями, что позволяет отследить их по реакции сообщества.

Как читы будут развиваться дальше

Одна из самых серьезных проблем в 2026-м — демократизация читов. «Читы как сервис» снизили порог вхождения почти до нуля, но реальная угроза — т.н. «частные читы». Оплачивая ежемесячную подписку, пользователи получают читы, созданные под заказ, автоматически обновляющиеся параллельно самой игре. Читеры эволюционируют быстрее, чем античиты, что требует постоянной адаптации.

Кроме того, нельзя списывать со счетов «очеловеченные ИИ-модели». По сути, вместо того, чтобы создавать читы, позволяющие стрелять с нечеловеческой меткостью, разработчики читов создают ботов так, чтобы они допускали ошибки намеренно, тем самым имитируя живых игроков.