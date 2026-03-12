Virtus.pro представила состав по Counter-Strike 2
Virtus.pro представила обновлённый состав по Counter-Strike 2. В основную команду из молодёжного состава VP.Prodigy перешли Диас FOR3VER Кутубай и Александр AquaRS Ковалев.
Новый состав Virtus.pro по Counter-Strike 2:
- Николай mir Битюков (IGL)
- Вадим tO0RO Арьков
- Владимир b1st Красиков
- Диас FOR3VER Кутубай
- Александр AquaRS Ковалев
- Дмитрий ProbleM Мартынов (тренер)
Команда отправится на буткемп в Белград, который продлится до конца апреля. Ранее Virtus.pro перевела Илью Perfecto Залуцкого, Петра fame Болышева и Евгения FL1T Лебедева в инактив.
FOR3VER и AquaRS выступали за VP.Prodigy на LAN-турнире IZI WEX в Москве в начале марта, где команда дошла до полуфинала верхней сетки.