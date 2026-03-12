MacBook грозит обрушить продажи Windows-ноутбуков

Появление бюджетного ноутбука MacBook Neo стало неожиданностью для всего рынка персональных компьютеров. Об этом сообщает издание PCMag, ссылаясь на финансового директора компании Asus — Ник Ву.

По словам Ву, столь доступное устройство от Apple стало настоящим «шоком для индустрии». На протяжении многих лет компания придерживалась стратегии премиального позиционирования своих компьютеров, предлагая ноутбуки по относительно высокой цене и ориентируясь в первую очередь на профессиональный и премиальный сегменты пользователей. Поэтому появление модели с более низкой стоимостью может существенно изменить расстановку сил на рынке.

Топ-менеджер отметил, что сейчас крупнейшие технологические компании активно обсуждают возможные сценарии конкуренции с новым устройством. В числе участников таких обсуждений он назвал Microsoft, Intel и AMD — ключевых игроков экосистемы компьютеров на базе Windows. Производители анализируют, каким образом новая модель Apple может повлиять на спрос и какие технические решения позволят предложить пользователям альтернативу.

По оценке Ву, производители компьютеров на платформе Windows рассматривают MacBook Neo как серьёзного конкурента, особенно в массовом сегменте. Ожидается, что в ближайшее время многие бренды начнут выпускать более доступные ноутбуки с улучшенной автономностью, производительностью и качеством сборки, чтобы напрямую соперничать с новой моделью Apple.

Компания Apple официально представила новинку 4 марта. Ноутбук получил яркий металлический корпус и процессор A18 Pro, который также используется в смартфонах iPhone 16 Pro. Устройство ориентировано на массовый сегмент пользователей — студентов, офисных работников и тех, кому нужен компактный и производительный ноутбук для повседневных задач.

Продажи MacBook Neo стартовали 11 марта. Начальная стоимость устройства составляет около 599 долларов, что делает его одним из самых доступных ноутбуков в линейке Apple и потенциально расширяет аудиторию пользователей экосистемы компании. Аналитики предполагают, что выход этой модели может усилить конкуренцию на рынке и подтолкнуть производителей ПК к пересмотру ценовой политики и технических характеристик своих устройств.