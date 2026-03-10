5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

Homura Hime

Homura Hime — боевик от третьего лица в том стиле, в котором их делали 20 лет назад. Главной героине, принцессе Хомуре, предстоит одолеть пять могущественных демонов в сражениях, которые визуально похожи на гибрид Devil May Cry и bullet-hell сегментов Nier. Игра достаточно простая, но она может понравиться тем, кто соскучился по старомодным экшенам.

Planet of Lana 2

Первая Planet of Lana была роскошным, нарисованным от руки платформером в стиле Inside и Another World. Продолжение, судя по всему, будет примерно такой же игрой, но немного в другом тоне: игроков ждут замерзшие горные пики, глубокие океаны и забытые руины. Героиня, Лана, также повзрослела, и двигается более уверенно, хотя в целом стоит ждать того же, что было и в первой игре — платформинга, паззлов и немного скрытности.

iRacing Arcade

iRacing — один из самых культовых «серьезных» гоночных симуляторов для самых заядлых поклонников автоспорта. Но не каждому игроку хочется водить по всем правилам безопасности и тормозить на каждом повороте. iRacing Arcade — как раз для такой публики; по сути, это казуальный вариант основной игры с легкими элементами менеджмент-сима.

Shinehill

Еще один уютный симулятор фермы, вдохновленный Stardew Valley. В Shinehill игрок примерит на себя роль инопланетного шпиона в маскировке, которому подарили дом и землю. Для того, чтобы смешаться с обычными людьми, нужно заниматься фермерством, рыбалкой, готовкой — словом, привычными для жанра вещами.

Angel Engine

Angel Engine — игра по мотивам веб-серии в жанре аналогового хоррора, популярной на различных видеохостингах. Авторы называют проект «хирургическим хоррор-симулятором», который изучит нераскрытую главу событий первоисточника.