Valve может не выпустить Steam Machine в этом году

Планы Valve на аппаратные новинки в 2026 году становятся всё менее определёнными. Компания заметно сдержаннее высказывается о перспективах выхода сразу трёх устройств: мини-компьютера Steam Machine, контроллера Steam Controller и VR-гарнитуры Steam Frame.

© MobiDevices

Ещё в феврале разработчик не терял оптимизма, рассчитывая представить устройства в первой половине года, несмотря на предупреждения о нехватке памяти и накопителей, способной спровоцировать задержки и рост цен. Тогда ни конкретные даты, ни стоимость устройств объявлены не были.

Теперь же риторика Valve изменилась: в свежем отчёте по итогам 2025 года компания лишь «надеется» выпустить продукцию в течение нынешнего года. Окончательные планы будут раскрыты только после того, как ситуация с поставками компонентов стабилизируется.

Проблема, впрочем, затрагивает не только Valve. По данным HP, оперативная память сегодня составляет около трети себестоимости готового персонального компьютера. Аналитики отрасли предупреждают: если дефицит сохранится, рынок может лишиться доступного сегмента – бюджетные ПК рискуют просто исчезнуть с полок.