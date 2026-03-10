Студия Reikon Games официально представила Ruiner 2

Анонсирована игра Ruiner 2 - кооперативный экшен в сеттинге киберпанка
Студия Reikon Games официально представила игру Ruiner 2.
Вместе с анонсом опубликован дебютный трейлер.
Авторы описывают свою работу как киберпанк-экшен-RPG с молниеносными боями и глубоким геймплеем.
Заявлена возможность кооперативного прохождения.
Дата релиза не обозначена.
Первая Ruiner вышла в 2017-м и была тепло встречена аудиторией. В Steam за это время ее пользовательский рейтинг достиг отметки в 89% на основе почти 10 тыс. отзывов.