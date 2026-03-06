Названа новая дата релиза игры Pragmata от Capcom

Японская компания Capcom объявила, что их грядущая игра-долгострой Pragmata выйдет 17 апреля, на неделю раньше ранее запланированной даты.

Информация обнародована в свежем трейлере.

Синопсис обозначен следующим образом: "События разворачиваются в ближайшем будущем. Протагонист Хью и его верный компаньон, андроид Диана, должны объединить усилия, чтобы выжить на лунной исследовательской станции".

Жанрово проект будет сочетать в себе стратегию и экшен.

Целевыми платформами называются ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

При этом для Switch 2 график выхода не изменился - на платформе Nintendo игра появится 24 апреля.