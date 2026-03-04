Counter-Strike: Global Offensive вернулась в Steam

В ночь с 3 на 4 марта в магазине Steam появилась отдельная страница Counter-Strike: Global Offensive. Теперь CS:GO можно скачать как самостоятельное приложение — ранее оригинальная версия была доступна только как Legacy-ветка в настройках Counter-Strike 2.

© Counter-Strike

Игра получила новый App ID и собственную страницу, однако на данный момент она не отображается в результатах поиска Steam. CS:GO не подключается к официальным серверам — онлайн-матчи и приватные серверы недоступны. Пока доступны только игра с ботами, тренировочный курс и карты из мастерской.

На момент публикации онлайн составляет около 10 тыс. человек, а на странице размещено более 4 000 обзоров — в основном положительных.

Counter-Strike: Global Offensive вышла в 2012 году и была заменена на CS 2 в сентябре 2023-го.