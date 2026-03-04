Resident Evil Requiem может получить дополнение про Леона

Инсайдер Dusk Golem, который известен не самыми достоверными инсайдами, рассказал, что для Resident Evil Requiem готовят большое дополнение, главным героем которого выступит Леон.

События DLC якобы развернутся в новой части разрушенного Раккун-Сити, которая раньше была недоступна для исследоавния. Также инсайдер сообщил, что часть событий могут развернуться в особняке Спенсера, который был главным местом действие первой Resident Evil.

Впрочем, действительно ли для Requiem готовят расширение, узнаем в ближайшем будущем, когда Capcom расскажет о планах. Новая Resident Evil доступна на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.