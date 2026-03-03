Как сюжет Resident Evil Requiem связан с лором серии?

Resident Evil Requiem — подарок фанатам серии на 30-летний юбилей франшизы, и тем, кто плохо помнит некоторые детали прошлых игр, может быть тяжело понять, что происходит в этой. Портал gamespot.com прояснил ключевые подробности сюжета Requiem — с минимальными спойлерами.

© Steam

Алисса и Грейс Эшкрофт

Одна из протагонистов Requiem — Грейс Эшкрофт, агент ФБР и дочь Алиссы Эшкрофт. А она, в свою очередь, была репортером газеты Raccoon Press, которая была одним из героев Resident Evil Outbreak, вышедшей на PS2 в 2003-м.

Хотя Алисса спаслась из Раккун-сити живой, в прологе Requiem она погибает в результате покушения — причиной было ее расследование инцидентов, которые могли быть связаны с оригинальной вспышкой вируса. Убийство Алиссы произошло за восемь лет до начала событий Requiem.

Грейс в тот момент была подростком и потерпела психологическую травму. Позже она выбрала карьеру в ФБР, и в ходе задания ее отправляют в отель Вренвуд — прямо на место убийства ее матери, где произошел еще один инцидент.

Виктор Гидеон

Виктор Гидеон — главный антагонист Requiem, хотя он не появлялся ни в одной из предыдущих игр серии. Он — бывший исследователь «Амбреллы», который избегал поимки властями на протяжении многих лет. В какой-то момент он завладел контролем над клиникой в Роудс-хилл, ставшей удобным полигоном для экспериментов с разными штаммами Т-вируса.

Виктор также одержим желанием найти «Элпис» — один из тайных проектов «Амбрелла», о котором знали лишь избранные единицы. Именно для этого он и похитил Грейс в отеле Вренвуд.

Руины Раккун-сити

Позже по сюжету игрок вернется в Раккун-сити — центр оригинальной вспышки Т-вируса, произошедшей в 1998-м. Поклонники Resident Evil уже не раз исследовали город в прошлом; в Resident Evil 3 — даже стали свидетелями его разрушения термобарической ракетой. Лишь считанные сотни людей выжили после стерилизации Раккун-сити, поэтому в Requiem город давно лежит в руинах. Но в нем по-прежнему остались зомби и мутанты, ждущие жертв под пеплом и мусором.

И да, в число локаций, которые предстоит посетить в Requiem, входит и разрушенный полицейский участок Раккун-сити — тот самый, где должен был служить некогда офицер-новичок Леон.

Синдром Раккун-сити

Одна из глобальных сюжетных нитей Requiem затрагивает т.н. «синдром Раккун-сити» — скрытый штамм Т-вируса, которым страдают только люди, пережившие оригинальную вспышку 1998-го. По сути, любой, кто выбрался из города в тот год и остался живым, скорее всего заражен. Проблема лишь в том, что этот вирус годами не замечали медики — он проявился лишь в последние годы.

В список симптомов синдрома Раккун-сити входят таинственные черные отметины на коже, похожие на вены или щупальца, постепенно проявляющиеся по всему телу. Леон и Шерри заражены, поэтому события Requiem — гонка со временем.