Почему новая глава Xbox может спасти игры Microsoft

Xbox претерпела большие перестановки, и люди разделились на два лагеря. Первый с теплом провожает Фила Спенсера, чей период «правления» в Microsoft Gaming был не идеальным, но запомнился игрокам искренностью. А второй — пророчит скорую смерть Xbox, поскольку новая глава игрового подразделения, Аша Шарма, перешла на новую должность прямиком из ИИ-отделения Microsoft. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему пока рано бить тревогу.

© Steam

Реакция на новую руководительницу Xbox может быть преждевременной, но ее нельзя назвать несправедливой. Любой, кто достаточно давно следить за игровой индустрией, знает немало случаев, когда топ-менеджеры, внезапно поставленные на «игровые» должности из других сфер, причиняли больше вреда, чем пользы.

Тот факт, что Фила Спенсера, давнего защитника гейминга, заменит менеджер, никогда не работавшая в этом поле, вызывает резонные опасения. Microsoft ведь находится на критически важном перепутье: на данный момент корпорация контролирует как никогда крупный сегмент рынка благодаря приобретенным студиям… Но при этом словно понятия не имеет, что делать с бренд-идентичностью Xbox.

С другой стороны, не нужно отыгрывать адвоката дьявола, чтобы найти прорехи в подобной аргументации. Да, Фил Спенсер был искренним и увлеченным, но он также оставил Xbox в печальном положении, потратив десятки миллиардов долларов на приобретения. Его предшественник, Дон Мэттрик, тоже был ветераном игровой индустрии — и он тоже причинил большой ущерб платформе из-за плохих стратегических решений в период запуска Xbox One. Пожалуй, самая успешная эра игрового направления Microsoft была во времена Питера Мура: топ-менеджера из мира спорттоваров, который ничего толком не знал об играх, пока его не наняло американское подразделение SEGA для релиза Dreamcast.

Если бы для успеха на должности СЕО Xbox хватало бы искренности, страсти, знания индустрии или уважения к медиуму игр, то платформа не оказалась бы в нынешнем положении. Конечно, ни одно из этих качеств нельзя назвать плохим — но их одних недостаточно. Даже менеджер, который не играет в свободное время, по-прежнему может выступать эффективным лидером и принимать грамотные стратегические решения.

Ни для одной другой роли этот факт не актуален так, как для позиции, которую отныне занимает Аша Шарма. Руководство Microsoft Gaming — возможно, самая сложная задача в игровой индустрии, потому что она находится на стыке интересов игровых студий Xbox и стратегических целей высшего менеджмента Microsoft. А они не всегда совпадают. Успех для лидера Xbox заключается не только в планировании и выполнении компетентной стратегии; в выгодности этой стратегии также нужно убедить оставшуюся часть гигантской компании.

Часто такие конфликты интересов приводили к тому, что Xbox пыталась неуклюже подстраиваться под Microsoft. На протяжении пары лет каждый сотрудник Microsoft Gaming был вынужден вторить заявления начальников, что игры для Xbox «будут задействовать мощность облачных технологий». Не потому, что у кого-то реально были хорошие идеи для их интеграции, а потому, что Microsoft активно наращивала базу клиентов Azure.

Теперь же Microsoft заинтересована ИИ. Многие комментаторы даже подозревают, что перемещение Шармы из ИИ-команды в игровое подразделение — своего рода троянский конь, который гарантирует, что Copilot будет назойливо встроен в каждый продукт Xbox.

Но, на самом деле, прогноз не обязательно негативный. Назначение Шармы вряд ли призвано по-тихому внедрить ИИ в игры, и она открыто заявила, что не собирается использовать искусственный интеллект во вред проектам. Microsoft наверняка давит на студии, чтобы это произошло, однако Шарма пробыла на прошлой роли всего несколько лет, и ее предыдущий послужной список вполне типичен для менеджеров из IT. Ей предстоит многому научиться на новой позиции, но опыт запуска различных продуктов уже лучше соответствует профилю Xbox.

По факту, Xbox прямо сейчас нужен широкомасштабный разворот, который способен будет донести до публики, что собой вообще представляет продукт и сам бренд. Если смотреть на события оптимистично, то назначение Шармы означает, что Microsoft понимает и принимает сложности этой проблемы. По слухам, старший менеджмент потерял терпение с Филом Спенсером и бывшим президентом Xbox Сарой Бонд — именно это и должно произойти для того, чтобы платформа открылась к радикальным изменениям.

Как минимум, уход Спенсера и Бонд знаменует конец провальной стратегии This is an Xbox, в ходе которой пользователи так и не поняли, что же такое Xbox. Шарма уже говорит, что бренд вновь сосредоточится на железе, что хорошо — но Microsoft по-прежнему придется решить множество проблем в сфере производства консолей, особенно учитывая дефицит компонентов и завышенные цены.

Помимо желания получить прибыль с огромных инвестиций в Activision Blizzard и Zenimax, верхушка Microsoft прекрасно понимает, что имидж компании стремительно портится, а запросы потребителей меняются. Даже некогда беспрекословное доминирование Microsoft выглядит все более шатко на потребительских устройствах, не в последнюю очередь из-за негативной реакции на принудительную интеграцию Copilot. Xbox — наиболее репутационно выгодный актив компании, особенно среди молодой аудитории.

Поэтому Microsoft предстоит защищать не только $100 млрд, потраченные на покупку студий и издателей, но и 25 лет тяжелой работы, которые ушли на создание любимого публикой бренда. У Microsoft такие успехи случаются нечасто. Получится ли у Шармы? Не факт, но ее назначение как минимум сигнализирует, что Microsoft готова оперативно отказаться от проигрышной стратегии.