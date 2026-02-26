Esports World Cup выбрал PR-партнера в России

Глобальная коммуникационная команда международного киберспортивного турнира — Esports World Cup — будет работать с российскими СМИ через Центр игровых и киберспортивных коммуникаций (ЦИК2). Новое агентство создано бывшим директором по стратегическим коммуникациям холдинга ESforce Ярославом Мешалкиным. Об этом Sostav сообщили в ЦИК2.

В рамках сотрудничества с Esports World Cup ЦИК2 выступает российским пресс-офисом чемпионата. В задачи Центра входят локализация и дистрибуция новостных поводов, продвижение турнира в отечественных медиа, а также организация коммуникации СМИ с киберспортсменами, клубами, селебрити и организаторами события.

Киберспортивный турнир Esports World Cup проходит в Саудовской Аравии, а его совокупный призовой фонд составляет $75 млн.

Центр игровых и киберспортивных коммуникаций объединяет проекты Ярослава Мешалкина в сферах PR, SMM, GR, Public Affairs и индустриального консалтинга. Миссия структуры — помогать коммерческим брендам и государственным организациям выстраивать диалог с игровой аудиторией.

Для игровых и киберспортивных проектов Центр решает обратную задачу, продвигая их в СМИ, обеспечивая коммуникации с инвесторами и широкой аудиторией. Отдельный фокус агентства — PR-поддержка маркетинговых агентств с проектами в метавселенных и геймификации.

Ярослав Мешалкин, основатель Центра игровых и киберспортивных коммуникаций:

За годы работы в игровой индустрии я регулярно встречаю одну и ту же проблему в разных вариациях. Крупные компании инвестируют сотни миллионов в геймерские и киберспортивные проекты, но подача в СМИ и соцсетях выглядит максимально неловко — в духе мема «How do you do, fellow kids?». Агентства делают для своих клиентов сложнейшие решения в метавселенных или придумывают крутые вещи, связанные с геймификацией, — но об их роли и мастерстве узнают в лучшем случае читатели профильных каналов.

Разработчики игр и организаторы турниров часто не понимают, как работает профессиональный высокоуровневый PR и какие возможности он дает. Крупные международные события и бренды видят ценность российской игровой аудитории, но сталкиваются с отсутствием проводника, способного говорить на одном языке и с глобальными командами, и с геймерами, и с российскими медиа.

Именно эти задачи призван решать Центр. Наша команда умеет переводить с делового языка на геймерский и обратно, потому что прекрасно понимает потребности обеих сторон.