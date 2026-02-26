Для Android и iOS вышла бесплатная Subway Surfers City

На Android и iOS состоялся релиз Subway Surfers City, продолжения популярной игры Subway Surfers. Проект уже доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Ключевым изменением в концепции стал отказ от формата «Мирового тура» в пользу единого мегаполиса, разделенного на тематические районы. На старте пользователям доступны четыре локации: Доки, Южная линия, Бульвар Восхода и Парк Делореана. Разработчики планируют расширять карту в рамках сезонных обновлений.

Разработчики обещают углубленную систему прогрессии персонажей и расширение возможностей для исследования игровых пространств. При этом базовая механика игры осталась прежней — игрокам по-прежнему предстоит преодолевать препятствия на железнодорожных путях.

Сиквел получил ряд новых игровых элементов, включая скоростные платформы, удар ногой для поиска скрытых бонусов и другие. Также предусмотрены три режима: классический бесконечный забег, городской тур с ограничениями по времени и сменяющиеся тематические события.

