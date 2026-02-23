Тактический шутер Rainbow Six Mobile вышел на iOS и Android

Студия Ubisoft Montreal объявила в своих соцсетях о запуске Rainbow Six Mobile на устройствах под управлением Android и iOS. Игра стала доступна в 19:00 по московскому времени.

Проект предлагает игрокам участие в командных тактических противостояниях, где ключевым фактором успеха выступает координация действий и грамотное планирование. На старте доступны режимы «5 на 5» и «3 на 3». Последний стал центральным элементом первого сезона под названием Sand Wrait.

Матчи проходят на ряде карт, знакомых по другим играм серии Rainbow Six. Бои разворачиваются как на открытых локациях, так и внутри зданий, где возрастает роль ближнего боя и тактического взаимодействия. Средняя продолжительность одного матча составляет около 10 минут.

Для загрузки Rainbow Six Mobile потребуется аккаунт с иностранным App Store и Google Play, так как для пользователей из России игра официально недоступна в местных магазинах приложений. Запуск игры после загрузки региональных ограничений не имеет. Русского языка в игре нет.