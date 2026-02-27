Прошла премьера компактной видеокарты Asus RTX 5070 Evo

Компания Asus анонсировала новую серию видеокарт RTX 5070 Evo, доступную в двух версиях — стандартной и разогнанной (OC). Как сообщает IThome, новинки специально ориентированы на компактные корпуса форматов SFF и ITX, что делает их привлекательными для сборщиков мини-ПК и компактных игровых систем.

© Asus

Длина видеокарты была уменьшена с 249 мм до 229 мм, а толщина сократилась до 2,5 слота, что упрощает установку в небольшие корпуса. Для охлаждения используется двухосевой вентилятор с усиленными лопастями, а при низкой нагрузке вентиляторы полностью останавливаются, обеспечивая абсолютно бесшумную работу (0 дБ). На задней панели предусмотрены перфорированные отверстия для улучшенного отвода тепла.

Питание видеокарты обеспечивается через один 16-контактный разъём 12В-2×6, а производитель рекомендует использовать блоки питания мощностью 750–850 Вт.

Характеристики моделей следующие:

RTX 5070 Evo: базовая частота — 2512 МГц, разгон до 2542 МГц. RTX 5070 Evo OC: базовая частота — 2542 МГц, разгон до 2572 МГц.

Спрос на компактные и при этом мощные комплектующие остаётся высоким. Как отмечает интернет-издание «ЖУК», дефицит флагманских моделей усилил интерес к ограниченным сериям: например, MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z была выпущена тиражом всего 1300 штук, а перекупщики выставили их на eBay по цене до $15 000, что втрое превышает рекомендованную стоимость $5090,99. Большая часть карт ушла к обозревателям, а в США и Тайване оставшиеся экземпляры разыгрывались через лотереи.

Новые видеокарты Asus RTX 5070 Evo могут стать отличной альтернативой для тех, кто ищет высокую производительность в компактном форм-факторе без переплаты за флагманские модели.