Глава Xbox Фил Спенсер покидает Microsoft

20 февраля компания Microsoft объявила о крупных перестановках в своём игровом бизнесе. Уже 23 февраля её покинут сразу два ключевых сотрудника: глава направления Фил Спенсер и президент Xbox Сара Бонд.

В своём обращении Спенсер заявил, что задумался об уходе из Microsoft ещё осенью 2025 года. Последние месяцы топ-менеджер вместе со своей командой готовились к замене руководства — теперь главой Microsoft Gaming станет Аша Шарма, которая до этого трудилась в подразделении по развитию ИИ.

Прошлой осенью я задумался о том, чтобы сделать шаг назад и начать новую главу в своей жизни. С этого момента мы решили подходить к этому переходу с намерением, обеспечивая стабильность и укрепляя заложенный фундамент. Xbox всегда был не просто бизнесом. Это живое сообщество игроков, создателей и команд, которые заботятся о том, что мы создаём и как мы это делаем. И оно заслуживает продуманного, вдумчивого плана на будущее. Сегодня для Microsoft Gaming наступает захватывающая новая глава, когда Аша Шарма вступает в должность генерального директора, и я хочу быть первым, кто поприветствует её в этой невероятной команде. Работа с ней за последние несколько месяцев придала мне огромную уверенность. Она приносит искреннее любопытство, ясность и глубокую приверженность к отзывам игроков, создателей и решений, которые формируют наше будущее. Мы понимаем, что это важный момент для наших фанатов, партнёров и команды, поэтому мы настроены сделать всё правильно. Я останусь в роли консультанта до лета, чтобы поддержать плавную передачу эстафеты.

Фил Спенсер работал в Microsoft с 1988 года, а в 2014-м возглавил игровое направление компании. За этот срок топ-менеджер провёл две крупные сделки по покупке Bethesda и Activision Blizzard, запустил подписочный сервис Game Pass и запустил текущее поколение консолей Xbox Series.

Сара Бонд же присоединилась к команде Xbox в 2017 году и вскоре стала президентом подразделения вплоть до своего ухода. Она помогала Спенсеру с развитием Game Pass и запуском актуального поколения приставок, а также с руководством игровых компаний.