Honor готовит к скорому выпуску флагманский планшет MagicPad 4, пишут СМИ. Так, официальный старт продаж ожидается 1 апреля в Китае, но покажут новинку пораньше — в начале марта на выставке MWC 2026 в Барселоне.

© Ferra.ru

Главная особенность MagicPad 4 — 12.3-дюймовый экран с частотой обновления 165 Гц. Сердцем устройства станет, предположительно, Snapdragon 8 Gen 5. Удалось при этом сохранить тонкий корпус (менее 5 мм) и разместить внутри батарею ёмкостью 10 000 мАч.

Подробности о цене пока держатся в секрете. Полные характеристики станут известны на MWC 2026.