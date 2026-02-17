Для Baldurʼs Gate 3 внезапно выпустили еще один патч

Larian, похоже, не может никак остановиться — студия выпустила ещё один патч для Baldur's Gate 3. Он небольшой и не добавляет что-то крупное в игру, однако такой активной поддержке своего проекта явно могут позавидовать многие разработчики игр.

Апдейт направлен на исправление технических проблем, связанных с сохранениями и переходом от второго акта в третий.

Как выяснилось, некоторые сбои и технические проблемы всё ещё оставались, поэтому, если вы застревали при загрузке сохранений или пытались перейти из второго акта в третий, ваши повреждённые сохранения теперь должны быть исправлены!

Baldurʼs Gate 3 доступна на PS5, Xbox Series и ПК.