5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

Roadside Research

Roadside Research — кооперативная игра, где четырем игрокам предстоит работать на бензоколонке. Им нужно будет расставлять товары по полкам в магазинчике, заправлять машины клиентов и готовить еду… Но есть нюанс: все работники автозаправки — инопланетяне под прикрытием, и параллельно работе им необходимо собирать информацию о человечестве, не раскрывая себя.

Polyarmory: High Calibre Love

По словам самих разработчиков, Polyarmory — «единственный в мире симулятор свиданий для конспирологов и любителей огнестрельного оружия». Помимо всего прочего, это еще и шутер от первого лица, где необходимо отбиваться от волн противников, попутно выстраивая отношения с антропоморфным оружием.

The Prisoning: Fletcher’s Quest

Маленькая, короткая метроидвания, мимо которой можно было бы легко пройти, если не обращать внимания на портфолио разработчиков: студия Elden Pixels ранее выпустила замечательные пиксельные приключения Alwa’s Legacy и Alwa’s Awakening. Но The Prisoning рассказывает о более реальных событиях: выгоревший от дедлайнов разработчик игр оказывается заперт в лабиринтах собственного разума, и только игрок может помочь ему найти путь к свободе.

BrebeMan

Ритм-игра о супергерое и диджее, которая особенно понравится ценителям брейкбита. BrebeMan также вплетает в геймплей элементы рельсового шутера: игроку необходимо атаковать противников пластинками, попутно используя их, чтобы блокировать вражеские атаки. А каждое попадание постепенно заряжает бит — и дроп уничтожает всех врагов.

Shadows of the Afterland

Shadows of the Afterland — point-and-click приключение в духе 1990-х, сюжет которого разворачивается в Мадриде времен 1960-х и его потусторонней версии. В ходе несчастного случая в зоопарке душа умершего попадает не в загробный мир, а в воспоминания офицера полиции Мадрида… Которая, на тот момент, еще даже не родилась.