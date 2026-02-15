Создатель консолей Sega Хидеки Сато умер в 76 лет

На 77-м году жизни скончался Хидеки Сато — основатель Sega Mega Drive и Dreamcast. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщил портал Kotaku.

Причина смерти инженера не уточняется.

Он сыграл важную роль в создании аппаратной части знаменитых консолей Sega, таких как Mega Drive и Dreamcast, которые в свое время были распространены среди геймеров по всему миру, включая Россию.

Сато был одним из ключевых разработчиков, благодаря которым Sega смогла успешно конкурировать с другими игровыми платформами и оставить значимый след в истории видеоигр. В гейм-индустрии Сато называют «отцом железа Sega».

Присоединившись к Sega в 1971 году, он участвовал в создании линеек SG и Master System. В 1989 году возглавил отдел исследований и разработок. Под его руководством компания стремилась конкурировать с Nintendo на рынке домашних игровых систем, где на тот момент доминировала Nintendo Entertainment System. Кульминацией его работы стала приставка Mega Drive (в США — Genesis), которая достигла колоссального коммерческого успеха и помогла Sega утвердиться на мировом рынке. В дальнейшем Сато курировал разработку Sega Saturn и Dreamcast.