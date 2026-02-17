Разработку Stalin vs. Martians 4 заморозили

Разработку научно-фантастического экшена Stalin vs. Martians 4 заморозили, подтвердил Riot Pixels Александр Щербаков (Dreamlore).

© кадр из игры

Игру анонсировали в апреле 2019 года в качестве сиквела RTS Stalin vs. Martians (2009 г.). При этом второй части не было, а формально «третья» не привлекла нужную сумму на Kickstarter.

В Stalin vs. Martians 4 главный герой, Сталин на шагающем роботе, сражался с пришельцами. Проект привозили на gamescom. В октябре 2019-го демоверсию раздавали всем желающим.

По словам Щербакова, был готов так называемый «вертикальный срез» — примерно 30% от запланированного. Разработчики искали издателя, который бы помог с финансированием и продвижением. «Мы вели переговоры, и там даже был конкретный вариант, но как-то не срослось, а потом еще пандемия пришла», — заключил Щербаков. Не ясно, будет ли когда-нибудь проект воскрешен, но вероятность крайне мала.

Интересно, что все последние годы считалось, что Stalin vs. Martians 4 жива, и ее включали в подборки ожидаемых игр от российских разработчиков.

Не так давно студия Dreamlore выпустила Space is Red — черно-белый ремейк адвенчуры «Красный космос» (2007 г.).