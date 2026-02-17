Infinix вспомнила про геймеров и меломанов

Первый экспонат - ноутбук GT BOOK 2026. Разработчики, видимо, долго думали, как собрать игровую машину и при этом не надорвать спину пользователям. В итоге устройство весит почти ровно два килограмма (1,99 кг, если быть точными), что для игрового сегмента можно считать вполне себе приличным весом.

Главная гордость здесь - 16-дюймовый экран с разрешением 2.5K и частотой 120 Гц. Матрица матовая, так что блики от окна или лампы не будут постоянно мешать. Цвета обещают быть сочными, а картинка в динамичных сценах - не превращаться в кашу.

Внутри у ноутбука поселились процессоры Intel Core 13-го поколения (i5 или i7, тут уж как повезет с конфигурацией) и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50-й серии. С таким набором современные игры-блокбастеры должны если не летать, то как минимум уверенно бежать. Чтобы во время этих самых игр ноутбук не расплавился сам и не поджарил колени владельца, инженеры установили систему охлаждения Ice Storm 4.0 с двумя вентиляторами. Шуметь она, конечно, будет, но, как обещают, не слишком навязчиво.

Внешность у новинки соответствующая - «меха-дизайн», как это сейчас модно называть. Алюминиевый корпус, подсветка, которая подмигивает, и клавиатура с RGB-огнями, разделенными на четыре зоны. Толщина ноутбука - 18,9 мм, то есть в рюкзак он поместится без риска застрять на полпути. Из приятных мелочей - батарея на 70 Вт·ч, быстрая зарядка на 190 Вт, поддержка Wi-Fi 6E для стабильной связи во время онлайн-баталий и целая россыпь разъемов, включая HDMI и Type-C.

Наушники, которые изолируют звук

Второй номер программы - беспроводные наушники XBUDS N4 Pro. Они для тех, кто хочет сбежать от реальности, не выходя из автобуса или собственной квартиры.

Изображение: Пресс-служба Infinix

Главная фишка - активное шумоподавление, которое, по заверениям разработчиков, давит внешние звуки силой до 46 дБ. Должно работать и против гула метро, и против соседа с перфоратором, и против слишком разговорчивых коллег. Внутри стоят 12,4-миллиметровые драйверы с титановыми мембранами. Звук, если верить описанию, должен быть детальным, басы не будут хрипеть, а верха - шипеть.

Живут наушники долго - до 35 часов с включенной «шумодавкой». То есть их можно взять в путешествие выходного дня и не тащить с собой пауэрбанк специально для них. В комплекте, как водится, есть три размера амбушюр, чтобы наушники сидели в ушах как влитые и не выпадали в самый неподходящий момент. А защита от влаги IPX4 позволяет не паниковать, если вы попали под дождь или решили пробежаться, не снимая гарнитуру.