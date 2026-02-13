Каждый третий геймер хотел бы играть со своей второй половиной

RuStore: 59% пар в России не играют в видеоигры вместе с партнером
Каждый третий россиянин заинтересован в совместных видеоиграх со своей второй половиной. Об этом «Газете.Ru» стало известно из результатов опроса, который магазин приложений RuStore провел среди россиян.
Хотя значительная доля респондентов хотела бы проводить время за видеоиграми вместе с партнером, на практике реализовать задумку удается меньшинству: 59% пар никогда не играют вместе. Только для 8% совместный гейминг стал регулярным занятием, еще 17% делают это эпизодически, хотя хотели бы чаще.
Исследование показало, что потенциальный интерес к совместным играм выше текущей практики. О готовности регулярно проводить время за играми вместе заявили 36% опрошенных, еще 15% отметили интерес к такому формату, но указали, что партнер не поддерживает идею. Против совместного гейминга выступили 31% участников опроса.
Ради отношений часть игроков готова идти на компромиссы. Около 43% согласны играть даже в нелюбимые проекты, если это важно для партнера, тогда как для 29% принципиально самостоятельно выбирать игру. Для 41% опрошенных важны жанровые предпочтения партнера, чаще всего речь идет о сюжетных играх, MMORPG, шутерах, MOBA и гача-проектах.
Большинство участников считают главным фактором совместных игр сам процесс. Так ответили 53% респондентов, еще 32% выделили общение во время игры как более важное, чем итоговый результат. Совместные победы имеют значение для 7% опрошенных.
Конфликты из-за видеоигр возникают относительно редко. О полном отсутствии ссор сообщили 76% участников, еще 20% сталкиваются с разногласиями эпизодически, и только 4% отмечают частые конфликты. Основными причинами споров становятся различия в уровне игрового опыта и чрезмерные эмоции во время игры.
Опрос проводился в январе 2026 года среди пользователей портала Hi-Tech Mail, в нем приняли участие 4 000 человек из разных регионов России.
