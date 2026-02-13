ПК-версию Tomb Raider портировали для Android и iPhone

Состоялся релиз мобильной версии Tomb Raider для Android и iOS. Игра недоступна в российском App Store и Google Play, а в других странах предлагается за $19,99, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

Несмотря на отсутствие официального релиза в РФ, мобильная версия поддерживает русский язык. Разработчики также реализовали совместимость с геймпадами.

По данным независимых тестов, порт хорошо оптимизирован для iOS-устройств и запускается даже на iPhone XS. По уровню графики мобильная версия приближена к версии для PlayStation 3 и в ряде сцен демонстрирует более высокое качество изображения, чем версия для Nintendo Switch 2.

Мобильный релиз позиционируется как полноценная версия без компромиссов. Проект основан на оригинальной PC-версии, а не на Definitive Edition, из-за чего в игре отсутствует технология TressFX, отвечающая за продвинутую физику волос.

При выборе пресетов «производительность» и «производительность+» на некоторых устройствах доступна частота до 120 кадров в секунду. Для запуска потребуется более 9,6 ГБ свободного места.

