Ghost Keeper дебютировала в раннем доступе

28 января в раннем доступе Steam появилась Ghost Keeper — стратегия про управление оравой привидений: вам необходимо «очищать» недвижимость от живых людей. По сути, перед нами последовательница Ghost Master (ремастер Ghost Master, кстати, должен выйти в этом году).

Мы находимся в Англии, на дворе — XIX век. Локации бывают закрытыми (особняки) и открытыми (кладбище). У приспешников есть набор выбираемых перед заданием навыков: часть из них универсальна для всех монстров, другие же уникальны для конкретного полтергейста. Ассортимент подлостей велик: можно играться со светом, нашептывать за спиной у людей страшные вещи, банально атаковать их, расставлять ловушки и вынуждать делать то, что вам хочется. Как прямолинейно — «гипнотизируя» и завлекая в конкретные помещения, так и опосредованно. Например, нужно зажечь камин: сломайте кран, когда кто-нибудь из жильцов отправится мыть руки, и намокшая жертва сама пойдет к ближайшему очагу.

«Здоровье» у людей — психическое и физическое. Подорвете первое — человек убежит с локации в истерике, второе — умрет. Нас устроят оба исхода. Впрочем, повышенная потусторонняя активность привлекает бесстрашных охотников за привидениями, способных выслеживать и отлавливать ваших подопечных — да и просто всячески им мешать.

Фактически, это Commandos наоборот: мы почти никого не боимся, зато от нас все шарахаются. Зверинец вырисовывается разнообразный: среди абстрактных духов нашлись и человекоподобные пугала, и животные.

Для проекта в раннем доступе Ghost Keeper выглядит достойно, хотя насколько увлекательно будет пугать людишек гремящими цепями на долгой дистанции — вопрос открытый. Пока игра кажется несколько схематичной, что вполне объясняется ее статусом. Отдельный досадный момент: прогресс на конкретной карте не сохраняется.

Разработчики из Quest Craft обещают, что Ghost Keeper проведет в Early Access около года. Уже сейчас в ней есть вступление из сюжетной кампании, обучение и режим песочницы. А еще — русский язык, хотя одни и те же термины в том же обучении иногда переведены по-разному, да и шрифты особой красотой и изяществом не отличаются. Цену обещают постепенно повышать. Всем заинтересованным рекомендую ознакомиться с бесплатной демоверсией в Steam.