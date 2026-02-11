Neverness to Everness может выйти 15 мая

Разработчики из Hotta Studio открыли предварительную регистрацию для ролевой игры Neverness to Everness в магазинах Google Play и App Store. На странице проекта в магазине Apple появилась возможная дата релиза — 15 мая 2026 года.

Официального подтверждения от студии пока не поступало, поэтому указанная дата может быть предварительной «заглушкой». Однако, учитывая активную стадию бета-тестирования на всех платформах, релиз весной выглядит реалистичным.

Neverness to Everness — условно-бесплатная экшен-RPG с открытым миром на движке Unreal Engine 5. События разворачиваются в мегаполисе, наполненном сверхъестественными аномалиями. Игрокам предстоит исследовать город, расследовать тайны и сражаться, используя способности эсперов. В игре также реализована возможность управления автомобилями и традиционная гача-система.