Как фармить супер-кредиты в Helldivers 2: гайд

Боевые пропуска в Helldivers 2 стоят 1 000 супер-кредитов, которые можно не только купить за реальные деньги, но и найти внутри игры. Портал gamerant.com рассказал, как фармить супер-кредиты быстро и эффективно.

© Steam

Для того, чтобы эффективно фармить супер-кредиты, нужно снизить сложность до минимальной — 1. После этого подыщите планету терминидов с удобным биомом; лунный и пустынный подходят лучше прочих, потому что по ним проще передвигаться и там обычно встречается больше точек интереса.

Поскольку бегать по картам предстоит много, возьмите легкую броню, в идеале с пассивной способностью разведки. Легкая броня хуже защищает от урона, но позволяет быстрее двигаться и восполнять выносливость. А в качестве усилителя предпочтительно улучшение выносливости или беспилотная разведка из бесплатного боевого пропуска. Первый увеличивает объем и скорость восстановления выносливости, а второй расширяет активный радиус радара — точки интереса будет видно издалека.

По части стратагем — реактивный ранец и багги будут идеальными. С помощью ранца можно быстро пересекать расщелины и преодолевать другие препятствия, а разведывательная машина отлично подходит для путешествий на большие расстояния.

Меха-костюм и варп-рюкзак из пропуска «Контрольная группа» тоже стоят внимания. Любая из этих стратагем позволит вламываться в бронированные бункеры, которые обычно нужно открывать силами двух игроков. Меха-костюм нужно припарковать рядом с дверью, чтобы «просочиться» через закрытую дверь за счет бага, а с рюкзаком можно просто телепортироваться внутрь.

Выбрав планету и загрузившись на задание, сразу вызывайте стратагемы и начинайте прочесывать карту. Обращайте внимание на карту — радар будет подсвечивать примечательные точки знаком вопроса; на каждой карте их обычно 8-12 штук. Не обращайте внимания на основные и дополнительные цели — двигайтесь в поисках синих и белых зданий, капсул десанта и запертых бункеров.

Прочесав местность и очистив карту от точек интереса, просто покиньте миссию — никаких наказаний за это не будет, и вы вернетесь на корабль с заработанными кредитами. После этого процесс можно повторять до тех пор, пока вы не накопите достаточно кредитов.