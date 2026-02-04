Кризис оперативной памяти продлится минимум до 2028 года

Осенью 2025 года по всему миру резко подорожала оперативная память — модели DDR5 на 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ начали стоить в несколько раз больше. Всё дело в массовых закупках ОЗУ от нейросетевых компаний, которые заказывают накопители в огромных количествах для работы своих ИИ-моделей.

© Чемпионат.com

На конференции Cisco Systems глава компании Intel Лип-Бу Тан сделал прогноз по восстановлению рынка памяти. По мнению топ-менеджера, кризис продлится как минимум до 2028 года. Такой вывод СЕО сделал после разговора с представителями индустрии полупроводников.

Насколько мне известно, никакого улучшения на рынке памяти в ближайшее время не будет. Я пообщался с двумя ключевыми фигурами, которые сказали мне, что индустрия не восстановится до 2028 года.

Кризис памяти привёл к росту цен не только на потребительские ОЗУ, но и на различные гаджеты. Ожидается, что уже весной подорожают смартфоны, видеокарты, телевизоры и другие умные устройства, которым для работы необходима оперативная память.