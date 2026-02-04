Цифровой контент становится новой статьей экспорта

Российская индустрия видеоигр и анимации выходит из статуса нишевой и превращается в значимый сегмент экономики. Аналитики РВИ в своем новом отчете "Гейминг в России - 2026" оценивают текущий объем одного только игрового рынка РФ в 175 миллиардов рублей в год.

Расширение аудитории, появление инфраструктурных проектов и растущий интерес к экспорту формируют новые возможности для разработчиков. При этом Россия делает ставку на то, что развивать перспективные технологические индустрии помогут специализированные отраслевые центры. По этому же пути пошли с видеоиграми и анимацией - осенью, в дни Московской международной недели видеоигр, состоялось открытие специализированного Московского кластера видеоигр и анимации в "Сколково".

Рост отрасли хорошо демонстрируют конкретные кейсы последних лет. Российские студии все чаще заявляют о себе заметными релизами, которые находят аудиторию как внутри страны, так и за рубежом. В 2023-2024 годах внимание игроков привлекли проекты в жанрах RPG, survival и extraction, созданные независимыми командами и небольшими студиями. Речь идет как о коммерчески успешных релизах на ПК и консолях, например Escape from Tarkov или Atomic Heart, так и о мобильных играх, собравших миллионы загрузок.

В анимации также появились заметные премьеры: проекты, выходившие на онлайн-платформах и в прокате, стабильно входят в топы просмотров. В качестве примера можно привести "Чебурашку" и "Простоквашино". Российские студии активно работают с 3D-графикой, смешанными форматами и современными визуальными стилями, что позволяет им конкурировать с зарубежным контентом.

"Видеоигры сегодня - это полноценный и устойчиво развивающийся сектор экономики. В стране играют от 106 до 110 миллионов человек старше 7 лет. Для сравнения, в 2022 году аудитория составляла около 88 миллионов игроков. Игры перестали быть нишевым увлечением и сформировались в экономически значимый рынок", - отмечает Василий Овчинников, генеральный директор Организации развития видеоигровой индустрии. Рост числа любителей видеоигр и анимационных сериалов в России отражает глобальные тренды цифровизации и трансформации досуга

Потенциал спроса не отменяет дефицита инвестиций и продюсерской экспертизы. Конкурентоспособность сегодня зависит не только от качества продукта, но и от способности довести его до рынка: собрать бюджет на производство и маркетинг, защитить права, выстроить аналитику и клиентскую поддержку. В этом смысле инфраструктурные проекты важны как способ снизить стартовые издержки и ускорить рабочие процессы.

"Главные вызовы - нехватка ресурсов, поиск партнеров и инвестиций. Мы помогаем начинающим разработчикам и небольшим студиям в решении этих проблем. Уже 1,5 года в столице работает акселератор "Фабрика видеоигр", который помог более чем 100 командам разработчиков доработать свои проекты. Благодаря акселератору проектам удалось привлечь инвестиции на более чем 180 миллионов рублей", - говорит Гюльнара Агамова, руководитель Агентства креативных индустрий Москвы.

Крупные игровые и анимационные проекты зачастую ориентируются на глобальную аудиторию: внутреннего рынка обычно недостаточно, чтобы вернуть затраты на производство и продвижение. При этом зарубежная аудитория охотно реагирует на самобытные истории и нестандартный визуальный язык, и это шанс для российских студий.

"Наш национальный контент интересен за рубежом, в особенности в Азии. В 2025 году мы провели при экспертной поддержке РВИ бизнес-миссии на крупнейшие выставки в регионе. Результаты увидели сразу. Было заключено 36 экспортных контрактов, общая сумма которых превышает миллиард рублей, что доказывает высокий экспортный потенциал", - подчеркивает Агамова.

Игры и анимация создают современные рабочие места и стимулируют развитие смежных рынков. Важен и культурный эффект: в цифровой среде формируется язык коммуникации с молодежью и аудиторией старше 30 лет, а качество контента становится фактором международной конкурентоспособности.

"Игровая индустрия обладает одним из самых высоких экономических потенциалов среди креативных отраслей. Успешные игры становятся основой для фильмов, сериалов, книг и коллабораций с брендами. Единственный способ противостоять внешнему влиянию - создавать качественные проекты, наполненные собственным культурным кодом", - подчеркнул в разговоре с "РГ" Глеб Кадомцев, директор по развитию Game Art Pioneers.