Nintendo Switch стала второй самой продаваемой консолью в истории

Nintendo опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал 2025 года. Из него стало известно о том, что продажи Switch достигли отметки в 155 млн консолей — консоль обогнала DS и стала самым продаваемым устройством в истории компании.

Сейчас Switch уступает по продажам лишь PlayStation 2 — её тираж составляет около 160 млн устройств. Тем временем продажи Switch 2 достигли отметки в 17,3 млн экземпляров за полгода. Это одна из самых быстропродаваемых консолей в истории.

Самые продаваемые консоли в истории игровой индустрии