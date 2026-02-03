Эксперты Puget Systems оценили надежность процессоров Intel и AMD

Американская компания Puget Systems, что собирает компьютеры на заказ, опубликовала ежегодный отчёт о надёжности комплектующих.

Процессоры: Intel и AMD показали практически одинаковую и очень низкую частоту отказов (около 2,5%) для своих новейших моделей (Ryzen 9000 и Core Ultra 200S). Особенно надёжными оказались процессоры Intel Core Ultra 7 265K и AMD с технологией AMD 3D V-Cache.

Видеокарты: Абсолютным лидером стали видеокарты Nvidia Founders Edition с рекордно низким процентом брака — всего 0,25%. За ними следуют продукты Asus и PNY.

Материнские платы: Из-за сложности компонентов здесь отказы случаются чаще (5−6%). Однако модели от Gigabyte и Asus в этом году показали «почти идеальную» надёжность.

Память и накопители: Kingston получила награду за общую надёжность. Её оперативная память и SSD-накопители ломались менее чем в 1% случаев. Накопители Samsung также показали отличный результат.

Блоки питания: Super Flower и Corsair (для компактных корпусов) продемонстрировали минимальное количество отказов.