Разработчики игр получат поддержку экспертов

В столице начался прием заявок на участие в седьмом сезоне акселерационной программы «Фабрика видеоигр». «Вечерняя Москва» узнала, как город поддерживает отрасль.

© Вечерняя Москва

Программа организована Агентством креативных индустрий Москвы, подведомственным столичному Департаменту культуры. «Фабрика видеоигр» пользуется популярностью благодаря большому количеству возможностей, которые открываются перед участниками проекта. А ими могут стать как новички в индустрии, так и крупные компании. В рамках акселератора участники, которых выберут жюри программы, получат доступ к специализированной образовательной онлайн-программе, направленной на развитие профессиональных и предпринимательских навыков, а также сопровождение экспертов видеоиндустрии в доработке игровых проектов. Финалом программы станет питчинг, на который придут потенциальные инвесторы. Участники смогут рассказать им о своей разработке, чтобы привлечь средства на ее развитие.

По словам обозревателя видеоигр, участника команды разработчиков Артемия Ступина, такая мера поддержки поможет вывести отрасль на новый уровень и привлечь к ней дополнительное внимание.

— Индустрия видеоигр в нашей стране выходит из тени, особенно это заметно в Москве. Город предлагает различные меры поддержки, которые позволяют талантливым разработчикам создавать продукты нового уровня, — отметил он.

Важным событием для разработчиков видеоигр стало открытие в конце прошлого года в «Сколково» первой очереди Московского кластера видеоигр и анимации. Кластер оснащен современным оборудованием, необходимым для создания игрового и анимационного контента самого высокого уровня. По итогам конкурсного отбора резидентами кластера стала 41 компания — 33 видеоигровые и восемь анимационных студий. Резиденты кластера могут пользоваться льготами фонда «Сколково», среди которых нулевая ставка налогов на прибыль и имущество в течение 10 лет и 100-процентное возмещение таможенных пошлин на товары для исследовательской деятельности. Кроме того, они могут рассчитывать на помощь в международном продвижении своих продуктов.

Одна из участниц прошлого потока программы «Фабрика видеоигр», глава отдела команды — разработчика видеоигр Ирина Русакова, представила на акселераторе фэнтезийную игру про приключения полубога-юриста, который помогает историческим личностям расследовать непростые дела. Благодаря поддержке программы команда планирует выйти на релиз игры в 2026 году.

— Акселератор помог доработать продукт, протестировать его и получить экспертную поддержку, — рассказала Ирина Русакова.

Подать заявку на участие в «Фабрике видеоигр» можно до 13 февраля. В прошлом потоке разработчики представили свыше 60 продуктов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Гюльнара Агамова, генеральный директор Агентства креативных индустрий: