Разработчики игр получат поддержку экспертов
В столице начался прием заявок на участие в седьмом сезоне акселерационной программы «Фабрика видеоигр». «Вечерняя Москва» узнала, как город поддерживает отрасль.
Программа организована Агентством креативных индустрий Москвы, подведомственным столичному Департаменту культуры. «Фабрика видеоигр» пользуется популярностью благодаря большому количеству возможностей, которые открываются перед участниками проекта. А ими могут стать как новички в индустрии, так и крупные компании. В рамках акселератора участники, которых выберут жюри программы, получат доступ к специализированной образовательной онлайн-программе, направленной на развитие профессиональных и предпринимательских навыков, а также сопровождение экспертов видеоиндустрии в доработке игровых проектов. Финалом программы станет питчинг, на который придут потенциальные инвесторы. Участники смогут рассказать им о своей разработке, чтобы привлечь средства на ее развитие.
По словам обозревателя видеоигр, участника команды разработчиков Артемия Ступина, такая мера поддержки поможет вывести отрасль на новый уровень и привлечь к ней дополнительное внимание.
— Индустрия видеоигр в нашей стране выходит из тени, особенно это заметно в Москве. Город предлагает различные меры поддержки, которые позволяют талантливым разработчикам создавать продукты нового уровня, — отметил он.
Важным событием для разработчиков видеоигр стало открытие в конце прошлого года в «Сколково» первой очереди Московского кластера видеоигр и анимации. Кластер оснащен современным оборудованием, необходимым для создания игрового и анимационного контента самого высокого уровня. По итогам конкурсного отбора резидентами кластера стала 41 компания — 33 видеоигровые и восемь анимационных студий. Резиденты кластера могут пользоваться льготами фонда «Сколково», среди которых нулевая ставка налогов на прибыль и имущество в течение 10 лет и 100-процентное возмещение таможенных пошлин на товары для исследовательской деятельности. Кроме того, они могут рассчитывать на помощь в международном продвижении своих продуктов.
Одна из участниц прошлого потока программы «Фабрика видеоигр», глава отдела команды — разработчика видеоигр Ирина Русакова, представила на акселераторе фэнтезийную игру про приключения полубога-юриста, который помогает историческим личностям расследовать непростые дела. Благодаря поддержке программы команда планирует выйти на релиз игры в 2026 году.
— Акселератор помог доработать продукт, протестировать его и получить экспертную поддержку, — рассказала Ирина Русакова.
Подать заявку на участие в «Фабрике видеоигр» можно до 13 февраля. В прошлом потоке разработчики представили свыше 60 продуктов.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Гюльнара Агамова, генеральный директор Агентства креативных индустрий:
— Согласно исследованиям, уже сейчас каждая 20-я игра в мире делается в Москве. Я уверена, что благодаря созданию кластера видеоигр и анимации — уникальной экосистемы разработки видеоигр, российская индустрия видеоигр будет расти еще активнее, и нас ждет еще больше классных, мощных, качественных проектов мирового уровня.