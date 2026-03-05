Есть ли у Xbox будущее в качестве платформы?

Последние финансовые результаты Microsoft выглядят печально для всех, кто хоть как-то заинтересован в будущем Xbox. Прибыль игрового подразделения в последнем квартале снизилась на 9% по сравнению с прошлым годом, а продажи консолей — аж на 32%. Но это не главное: игры тоже просели на 5%. Портал gamesindustry.biz рассказал, что предвещают эти цифры.

© Steam

Падение продаж игр — большая проблема для Microsoft, поскольку она перечеркивает единственную позитивную интерпретацию статистики. Для контекста: корпорация находится посреди беспрецедентно большого транзитного периода игрового подразделения. Xbox превращается из консольного бренда в сервисную платформу, поэтому снижение продаж железа воспринималось как неизбежность, оправданная прибылью от игр и подписки Game Pass.

Но финансовые результаты говорят об обратном. Хотя провал Call of Duty можно списать на (в идеале, единичную) неудачу, акцент на Game Pass и кроссплатформенные релизы никак может добиться тех показателей, на которые рассчитывает Microsoft. Тот факт, что компания очень аккуратно делится информацией с общественностью — очевидный симптом. В последний раз издатель оглашал статистику по подписчикам Game Pass аж феврале 2024-го, и тогда количество пользователей насчитывало 34 млн. Может, на самом деле рост базы клиентов огромный, и Microsoft просто излишне скромна?

Если так, то тогда компания акцентирует внимание публики на довольно странных вещах. CEO Microsoft Сатья Наделла почти не говорил об игровом подразделении на прошедшем отчете перед инвесторами, но упомянул две точки опоры — что в прошлом квартале Xbox поставил новые рекорды «по количеству ПК-игроков» и «часам стриминга».

Подобные вещи выглядят не самыми очевидными поводами для гордости в гигантской горе данных о результатах Xbox, которые гарантированно были у Наделлы под рукой при подготовке к отчету. «ПК-игроки» — очень широкая категория; заметьте, что он не называет их подписчиками Game Pass. А «часы стриминга», напротив, очень специфичны, и ничего не говорит о, собственно, количестве пользователей.

Ни один из этих пунктов не внушает надежды, что текущая стратегия Microsoft приносит ожидаемые результаты. У любой компании или подразделения может сложиться тяжелый квартал, если какой-то крупный продукт не оправдывает ожиданий, но на фоне крупных перестановок было бы резонно предположить, что топ-менеджмент поспешит успокоить инвесторов лучшими цифрами. Например, темпами роста базы подписчиков. Наделла вместо этого заявил об абстрактных рекордах где-то на заднем плане Xbox — так, словно у Microsoft нет других успехов, которыми можно было бы похвалиться.

Если успехов действительно нет, то Xbox находится в сложном положении. Переход к новой стратегии вызвал сильное падение продаж консоли, но при этом не привел к цифрам, которые должны были показать продажи игр и софта.

Пару лет назад такая теория звучала бы абсурдно, ведь Microsoft потратила почти $100 млрд на приобретение различных студий, чтобы укрепить игровое подразделение. Однако теперь складывается впечатление, что у корпорации и не останется своей платформы, и за Steam она никогда не угонится. Продолжая идти по нынешней траектории, Xbox займет позицию огромного издателя (поглощение Activision Blizzard и Zenimax гарантировало этот статус), но потеряет статус держателя платформы. По крайней мере, в самом реалистичном смысле.

На данный момент Microsoft, похоже, не намерена расставаться с этим статусом. Неудивительно, учитывая, сколько денег корпорация потратила на покупку студий в надежде сделать из Xbox игровой аналог Netflix, а не просто большого издателя. Компания по-прежнему настаивает, что работа над консолью нового поколения продвигается, и это наверняка правда. Другое дело, что релиз этой консоли начинает выглядеть все менее вероятным — она может стать жертвой стратегических перемен.

Microsoft уже намекнула, что будущая новинка будет нишевым товаром для премиальной аудитории с соответствующим ценником. По сути, скорее всего, компания работает над ПК под брендом Xbox — но рынок подобного железа ухудшается день ото дня. Цены на комплектующие растут, особенно на оперативную память, и это наверняка дополнительно повлияет на цену. Если она дойдет до отметки обычных ПК, то пользователи будут ждать, что платформа Microsoft предоставит те же возможности — например, установку Steam.

Итого корпорация оказывается в безвыходном положении. Если продавать «открытое» устройство, которое позволит покупателям пользоваться магазинами конкурентов, то новые пользователи просто продолжат покупать игры в Steam. Если сделать «закрытое устройство», то оно станет гораздо менее привлекательным, что не очень хорошо для чего-то нишевого.

Наконец, стоит помнить, что Valve готовится к релизу Steam Machine в 2026-м — для игрового ПК от Microsoft почти не останется места на рынке. Несомненно, над ним наверняка работает команда талантливых инженеров, но не стоит удивляться, если в ближайшие месяцы компания целиком сосредоточится на партнерских разработках, вроде Xbox ROG Ally.