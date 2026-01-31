Компьютерные клубы снова в моде

© BFM.RU

Динамика компьютерных клубов, которую приводит РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры, впечатляет: в конце 2024 года в России было 3100 заведений, а за 12 месяцев их стало почти на тысячу больше. В денежном выражении результаты скромнее, но тоже есть: рынок подрос на 15%, до 30 млрд рублей. Это в среднем по стране. В Москве и Санкт-Петербурге выручка компьютерных клубов увеличилась на 11%, что тоже впечатляет — особенно с учетом того, что в крупных городах практически в каждой семье есть компьютер, а то и не один.

То есть играть можно и дома. Но все равно некоторые выбирают для этого клубы. О том, кто эти люди, рассказывает гендиректор компании Games for Gamers Константин Сахнов:

Константин Сахнов, гендиректор компании Games for Gamers: «Основная аудитория — молодые люди, где-то от 18 до 25 лет. Они приходят в первую очередь за атмосферой. Они приходят, чтобы вместе провести время, чтобы поболтать, чтобы ощутить приятную атмосферу клуба, где могут быть еще какие-то напитки, безалкогольные коктейли, какие-то другие дополнительные развлечения. Они проводят там достаточно много времени, потому что у этих людей, а это студенты или бывшие студенты, это время еще есть, а стоимость подобных развлечений не очень высока. Есть и вторая группа. Это люди постарше, до 35-40 лет, но их уже меньше, потому что это семейные люди, у них меньше времени. Они могут прийти, чтобы просто провести время с друзьями. Это для них скорее нерегулярное развлечение, потому что они могут получить все то же самое у себя дома за компьютером или на диване».

Компьютерные клубы сегодня — это не мрачный подвал, в котором рядами стоят компьютеры и больше ничего нет, а примерно так выглядели клубы начала нулевых. Это огромные экраны, интересный интерьер, мини-бар с безалкогольными напитками и так далее. В общем, все для культурного досуга.

Но современные компьютерные клубы могут понравиться не всем, особенно если они помнят, как это было четверть века назад. Своим опытом делится обозреватель Бизнес ФМ Иван Медведев:

Иван Медведев, обозреватель Бизнес ФМ: «Меня в свое время удивила даже не столько растущая популярность компьютерных клубов, а тот факт, что они вообще до сих пор существуют. Когда один из таких клубов я нашел недалеко от своего дома, мы с моим сорокалетним другом-ровесником и нашими сыновьями восьми и десяти лет решили сходить туда поиграть. Мы столкнулись с чудовищным разочарованием, потому что такого унижения мы не испытывали с ним, наверное, никогда: начиная от того, что ту версию Counter-Strike, в которую мы когда-то играли, администраторам пришлось где-то искать и отдельно устанавливать, и заканчивая тем, что, когда мы все-таки попробовали поиграть в Counter-Strike 2, игрой это было назвать невозможно. Мне-то было забавно и весело, а мой товарищ уходил оттуда очень грустным и сказал, что в ближайший час нам, наверное, лучше вообще не разговаривать».

Интересны ли компьютерные клубы в плане бизнеса? Скорее нет, потому что на этом сейчас очень сложно заработать. Правда, и размер инвестиций не такой уж большой. Продолжает директор старейшего московского компьютерного клуба Flashback Сергей Кошкин:

Сергей Кошкин, директор московского компьютерного клуба Flashback: «Порог входа зависит от количества компьютеров и места открытия. Приличный средний клуб, на 40 компьютеров, я так думаю, без 5 млн рублей не откроешь. Окупаемости нет вообще, потому что, если у вас нет постоянного притока людей, которые готовы платить по 200 рублей в час, а редко кому удается такую выручку держать, через три года вы попадаете на апгрейд компьютеров. Кстати, 5 млн — это до подорожания. Так что смело можете 5 млн превращать в 7 млн или даже в 10 млн, потому что сейчас чехарда с комплектующими. Видеокарты стали жутко дорого стоить. Сейчас за тысячу долларов вы даже половину хорошего игрового компьютера не купите».

Если цены на комплектующие для ПК, в частности на оперативную память и видеокарты, продолжат рост, то число посетителей компьютерных клубов может увеличиться, как и рентабельность этого бизнеса. Люди вновь начнут ходить туда, чтобы просто поиграть. Потому что это будет дешевле, чем купить домой ПК, который потянет новые требовательные к «железу» игрушки.